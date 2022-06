Kerkrade massaal op zoek naar vermiste Gino (9): ‘Je moet er niet aan denken om hem daar te vinden’

amber alert Familie vermoedt dat Gino (9) in auto is gestapt, politie doet dringende oproep beelden te delen

De familie van de vermiste Gino (9) houdt er rekening mee dat het jongetje bij een adres in Kerkrade in een auto is gestapt. Een Duits zoekteam heeft de familie laten weten dat zijn spoor ophoudt bij een woning in die straat, zegt zus Kelly van de vermiste jongen.

20:11