Kerstbomen worden schaars na droge zomer: ‘Jonge sparren allemaal dood'

Hij was wel even nerveus geweest deze zomer. Kees Poppelaars uit Breda. Poppelaars heeft een groothandel in kerstbomen, importeert ze vooral, maar heeft zelf bij zijn bedrijf in de Haagse Beemden ook een paar hectare Nordmann-sparren staan. IJzersterke bomen. ,,Maar toen de droogte maar aanhield deze zomer, was ik wel bezorgd over het effect op de kerstbomen. Vooral op de sparren die ik uit Denemarken haal.’’



Poppelaars vist zijn telefoon uit zijn zak, zoekt een filmpje op. ,,Kijk’’, tikt hij op het scherm. ,,Zo zag het er deze zomer uit in Denemarken.’’ Een triest beeld ontvouwt zich. Een groot, grauw veld vol kleine, bruine boompjes. Jonge aanplant, drie, vier jaar oud. Sparren die over een jaar of zeven, acht, met ballen en piek, in huiskamers moeten staan. ,,Allemaal dood.”



Poppelaars: ,,Probleem was dat ze in Denemarken niet beregenden. Het was er nog droger dan bij ons. Daar is die jonge aanplant aan onderdoor gegaan.’’ Zijn eigen jonge aanplant had het ook zwaar. ,,Maar, omdat wij wel sproeiden, is de uitval minimaal geweest.’’ Dat geldt voor vrijwel heel Nederland.

Volledig scherm Kees Poppelaars. © Pix4Profs/Ron Magielse

Schaarste

De droogte heeft in de landen waar de meeste kerstbomen vandaan komen, Denemarken en Duitsland, wel grote gevolgen, bevestigt Gerard Krol van de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers. Krol schat dat van de jonge aanplant in Denemarken tussen de 80 en misschien zelfs wel 100 procent is bezweken. ,,Boompjes die, na drie, vier jaar in de kas te zijn opgekweekt, daar in het voorjaar de grond in zijn gegaan.’’



Dat betekent, zegt Krol: ,,Dat over een jaar of drie moeilijk aan kleine kerstbomen is te komen en er over een jaar of zeven schaarste is als het om grotere bomen gaat.’’



Waarom Denemarken niet beregende, weet Krol niet. ,,Ik denk dat het niet mogelijk was. Denemarken levert jaarlijks 20 tot 21 miljoen kerstbomen en is met Duitsland de grootste kerstbomenleverancier. Je hebt het dus over enorme lappen grond. Om die vochtig te houden is erg veel water nodig.’’

Quote Plastic bomen? Nooit. Een ramp voor het milieu Gerard Krol

Plastic? Nooit!