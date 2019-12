Kerstboom in huis gevaarlijk voor honden en katten

De Dierenbescherming waarschuwt vrijwel elk jaar voor de gevaren van kerstbomen en andere versieringen. ,,Mensen staan er vaak niet bij stil. Die denken ‘joh, gezellig die kerstboom in huis', maar je moet toch even opletten.”



Of het vaak mis gaat is niet bekend. ,,Je wil het liever vermijden", aldus Nagtegaal. ,,We roepen niet dat de kerstboom de deur uit moet, maar we willen mensen wel meer bewust maken van de risico's en ervoor zorgen dat ze alert zijn. Sowieso is een kerstboom met een kat een risico, want dat dier wil er nog weleens inklimmen en dat gaat je hele boom ondersteboven. Ook kunnen glazen ballen kapot vallen, waardoor jijzelf of je huisdier zich kan snijden aan de scherven. Dat zijn een paar dingen waar je op kunt letten als je een huisdier hebt.”



Ook helpt het als een boom stevig staat, zodat hij niet meteen omvalt als de kat er toch inklimt. Onderin de boom kunnen het beste plastic ballen gehangen worden, zodat ze niet meteen kapot vallen als er één afgetikt wordt.