Kerstboom steeds eerder de deur uit

De eerste bomen liggen morgen al aan de straat. ,,Wij hebben het idee dat mensen steeds vroeger beginnen met het opzetten van de kerstboom, daardoor zijn we de boom ook eerder zat. Direct na kerst wordt hij door veel mensen opgeruimd. Je hoort ze vaak zeggen dat als de kerst voorbij is, het tijd is voor nieuwe kamerplanten”, stelt Marian Muller, die al meer dan dertig jaar kerstbomen verkoopt vanaf haar erf bij boerderij Het Geutjen, in het buitengebied van Doetinchem, en sinds vorig jaar ook bomen per post thuis bezorgt via de webshop echtekerstboom.nl. ,,Dit jaar verkochten wij de eerste bomen al op 25 november, een maand voor kerstmis."



Dat we de boom steeds eerder de deur uitdoen, signaleert ook traditiedeskundige en oud-directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIES) Ineke Strouken. ,,Vroeger stond de boom van 21 december tot 6 januari. Nu zijn we de boom op 1 januari echt zat.”



Volgens de kerstbomentraditie zou het aftuigen van de boom vóór Driekoningen op 6 januari ongeluk brengen. Muller haalt haar schouders op: ,,Ach dat is toch maar een fabeltje. De mensen die hem zo lang laten staan zijn op één hand te tellen.”