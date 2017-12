Kerstpuzzel AIVD is dit jaar nóg moeilijker

18.000 euro aan speelgoed gejat, dieven opgepakt

19:42 De politie in Oss mocht vandaag voor Sinterklaas spelen. Nadat het de daders van een grote speelgoedroof had opgespoord, kon het vandaag de pakjes aan de eigenaar teruggeven. In totaal was er voor ruim 18.000 euro buitgemaakt.