Kersvers paar blij met roze gespoten woning: 'Wilde altijd al prinsessenhuis'

Sander en Marieke uit Velddriel beleefden gisteren de dag van hun leven. Ze stapten namelijk in het huwelijksbootje. Na een topfeest stond het kersverse paar bovendien voor een verrassing: vrienden en familie hadden hun huis roze gespoten en een berg zand op de oprit gelegd. ,,Ik ben blij dat ik andere schoenen bij me had. Met mijn jurk en hakken was ik niet over die bult gekomen", lacht Marieke Coset-Van den Bighelaar.

Het was een dag om niet meer te vergeten. Zoveel is duidelijk als de bruid vertelt over het feest. ,,Vrienden hadden beloofd dat het een dag werd voor 'in de boeken'. En dat is gelukt. Ze hadden DJ Kasparov geregeld om een uurtje te draaien op ons feest. Helemaal top. Het was een mooie dag. Ik heb er geen woorden voor en we zijn nog aan het nagenieten."



Volledig scherm Sander Coset en Marieke Coset-Van den Bighelaar op de mooiste dag van hun leven. © Sander Coset en Marieke Coset-Van den Bighelaar

Toen het paar na het feest richting huis ging, stonden ze voor een behoorlijke verrassing. ,,Met een bus werden vrienden en gasten thuisgebracht in Maasdriel en Velddriel. We kwamen bij ons huis in de buurt en toen had ik al wat gezien, maar niet goed."



De laatste vrienden werden thuisgebracht, waarna ook het echtpaar te voet richting huis ging. Daar zagen zij dat het hele huis roze was gespoten en dat er een berg zand op de oprit lag. ,,Gelukkig had ik nog andere schoenen bij me. Met mijn jurk en hakken was ik niet over die bult zand gekomen."

Quote Mooi kleurtje is het. En het huis valt nu lekker op Marieke Coset-Van den Bighelaar

Als het aan de vrienden had gelegen, hadden Sander en Marieke het zand die nacht nog weg moeten scheppen. ,,We kregen schepjes en emmertjes om het op te ruimen. Maar we zijn over de bult geklommen en naar bed gegaan."

Prinsessenhuis