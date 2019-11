Kever van 0,5 centimeter eet Nederlandse bossen op

Dat zegt de Nederlandse branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector. Als de overheid niet snel 20 miljoen euro investeert in het herplanten van bomen, verdwijnt een groot stuk bos. Naar verwachting is een groot deel van de 12.500 hectare fijnspar in Nederland aangetast. Inmiddels heeft de keverachtige ook de aanval ingezet op andere boomsoorten, zoals de naaldboom lariks. Dit kan leiden tot een verwoesting van een groot deel van het Nederlandse bos. Boseigenaren staan voor een grote opgave, want het is van belang de door de kever aangetaste bomen zo snel mogelijk te kappen. Om aantasting van andere bomen te voorkomen, de veiligheid van wandelaars te waarborgen én om zelf nog wat te kunnen verdienen aan het gekapte hout.

Omvallen

De letterzetter is een insect uit de familie schorskevers. Op dit moment is de populatie zo hoog in Nederland en de rest van Europa, dat er sprake is van een plaag. Die is op zijn sterkst na twee of drie jaar. De kever is dan zelfs in staat om gezonde bomen aan te tasten. Dan zijn er zoveel kevers die gaatjes en gangen boren in de schors dat de boom het niet tegen kan houden. De letterzetter tast dan zelfs ook andere naaldbomen in de nabije omgeving aan. Uiteindelijk gaan de bomen dood en moeten ze gekapt worden om te voorkomen dat ze omvallen.



,,De Europese houtprijs is dramatisch'', vertelt Mark van Benthem van kennisinstituut Probos. De markt wordt overspoeld met hout dat is aangetast door de letterzetter. Vooral in Midden- en Oost-Europa zorgt het dier voor een groot probleem. In Tsjechië is zo'n 20 miljoen kubieke meter fijnspar bezweken. Al dat hout komt op de markt. ,,Daar zijn de boseigenaren de dupe van, want waar ze normaal 70 euro krijgen voor een kuub hout, krijgen ze nu 20 euro.''