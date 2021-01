Kevin ziet dat zijn gestolen telefoon in een azc ligt, maar krijgt hij hem nog terug?

Wat als je telefoon wordt gestolen, je via traceersoftware ziet waar die is, maar je deze niet terug kan krijgen? Het overkwam de Rotterdamse pakketbezorger Kevin van Munsteren in Harderwijk. Nu weet hij dat de telefoon in het asielzoekerscentrum van Harderwijk ligt, maar na zijn aangifte kan de politie niets voor hem doen. Wat nu?

Van Munsteren komt dinsdagmiddag rond de klok van 13.30 uur bijna aan bij tandartsenpraktijk Nijman in Harderwijk. Op zijn drie maanden oude Galaxy S20 wordt hij gebeld door zijn broertje, die bij dezelfde tandartsgroothandel werkt. Hoe de dag van Van Munsteren verliep. ,,Tot dat moment wel goed’’, blikt de Rotterdammer terug. ,,Maar nog geen tien minuten later was het compleet anders.’’

‘Toch maar twee dozen‘

Hij komt aan op locatie, hangt de telefoon op en legt deze naast zich neer. Omdat Van Munsteren ‘toch maar twee dozen‘ hoeft uit te laden, doet hij de bus niet op slot. Even snel naar binnen, de boel afleveren en hup weer de weg op. Denkt hij tenminste.



,,Toen ik terugkwam bij mijn bus merkte ik al gauw dat mijn telefoon gestolen was. Terwijl ik precies voor de deur geparkeerd had’’, zegt Van Munsteren. ,,Het moet echt supersnel gegaan zijn. Dat kan niet anders. Bij de tandartsenpraktijk heb ik de zaak opgebeld. Ook heb ik nog gevraagd of ze bewakingscamera‘s hadden, maar dat was niet het geval. Toen ben ik terug naar Rotterdam gereden. Daar heb ik aangifte gedaan.’’

Traceersoftware

Bij thuiskomst valt het Van Munsteren op dat de telefoon uitgeschakeld is. Toch kan hij via traceersoftware van zijn werkgever precies zien waar de telefoon is: de Graaf Ottolaan 26 in Harderwijk. Op dat adres bevindt zich het AZC. Van Munsteren ziet zo‘n twee keer per dag dat de telefoon aan gaat en in huisje 8 of 9 ligt. Er wordt contact gezocht met het asielzoekerscentrum, maar die mag niets doen en verwijst Van Munsteren door naar de politie.

,,We zijn op het terrein geweest om te kijken wat we konden doen’’, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. ,,Omdat de telefoon van de heer Van Munsteren niet verbonden was met het netwerk, konden de aanwezige agenten op dat moment niet bepalen waar die zich precies bevond. Dat moeten we wel weten om actie te ondernemen, aangezien wij anders het woningrecht overtreden. Je mag namelijk niet zomaar een huis binnentreden zonder bevel.’’



Westerhoff laat weten dat de politie onderzoek blijft doen en kan bij signalen vanuit de telefoon alsnog optreden. Het is echter nog maar de vraag of het zover komt.

Voor eigen rechter spelen

Van Munsteren weet dus waar de telefoon ligt. Kan hij niet voor eigen rechter spelen? Volgens strafrechtadvocaat Mehmet Özsüren van OMVR Advocaten in Harderwijk is dat niet verstandig. ,,Dat mag niet, omdat de zaak bij de politie ligt. Bovendien weten ze niet waar de telefoon ligt. Ik zou zeggen: neem contact op met je verzekeraar óf pak je verlies.’’



Van Munsteren onderneemt zelf in ieder geval geen actie. ,,Dan ben ik zelf de pineut. Het is afwachten nu of de politie iets kan doen. Ik heb in ieder geval mijn lesje geleerd. De bus doe ik vanaf nu altijd op slot.’’

