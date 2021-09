KHN ‘teleurgesteld’ na uitspraak rechter: Nachtleven na middernacht alsnog niet open

De rechter heeft de vordering van KHN afgewezen omdat deze niet bevoegd zou zijn om een uitspraak te doen over een politiek besluit dat op het moment van de zaak nog niet was goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het KHN zou willen ‘dat de rechter ingrijpt in dit politieke besluitvormingsproces door het kabinet dwingend voor te schrijven hoe de regelgeving er op 25 september 2021 uit moet zien.’ Dit zou niet kunnen, aldus de rechter.

Volgens de rechter was KHN dus te vroeg, maar als we zouden afwachten zijn we te laat

Toen de overheid half augustus aankondigde nog geen plannen te hebben om de nachthoreca te versoepelen tot in ieder geval 1 november, besloot KHN het kort geding aan te spannen. Voorzitter Robèr Willemsen vond de genoemde datum “veel te laat”, zei hij vlak na de bekendmaking. Volgens hem hadden de clubs voor mensen met een test- of vaccinatiebewijs toen al open gekund.

Belemmerende versoepelingen

De nieuwe mogelijkheden voor discotheken zijn volgens de branchevereniging geen verruiming voor de zwaar getroffen ondernemers. ,,Dit is eigenlijk net zo erg als de complete sluiting”, zegt Beljaarts. ,,Wat ga je tussen 22.00 uur en 00.00 uur doen? Want eerder begint het nachtleven niet. Er gaan geen ontbijtjes geserveerd worden.”

Te vroeg én te laat

KHN noemt de uitspraak teleurstellend en vindt dat ondernemers zo geen effectieve rechtsbescherming krijgen. 'Zelfs als het kabinet zonder enig voorbehoud aankondigt dat clubs en discotheken nog steeds gesloten zullen blijven, kan dat volgens de rechter niet worden getoetst', schrijft de brancheorganisatie in een reactie. 'Volgens de rechter was KHN dus te vroeg, maar als we zouden afwachten zijn we te laat. De regeling is dan al in werking getreden en de clubs en discotheken worden dan al ongelijk behandeld.'