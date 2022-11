Kick Out Zwarte Piet krijgt zijn zin: Venlo ziet tóch af van grijze piet

Beuningse baby overlijdt onder verdachte omstandig­he­den: ouders aangehou­den

BEUNINGEN (GLD) - De politie heeft dinsdagmiddag de Beuningse ouders van een baby aangehouden die 2 november is overleden in het ziekenhuis in Nijmegen. Het kindje werd op 1 november met ernstig letsel binnengebracht in een ziekenhuis in Nijmegen en overleed een dag later.

8 november