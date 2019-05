Kick Out Zwarte Piet nooit aangemerkt als terroristisch

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is nooit beschouwd als een (links)extremistische of terroristische organisatie. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) na een klacht van KOZP.

De organisatie die protesteert tegen het stereotype beeld van Zwarte Piet had zich beklaagd over een vermelding in het Dreigingsbeeld Terrorisme 2017 dat de NCTV heeft uitgebracht. KOZP wordt daarin genoemd als activistische organisatie, wat volgens de NCTV betekent dat de organisatie binnen de grenzen van de wet probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Polarisatie

Dat KOZP toch wordt genoemd in de rapportage, komt doordat het Dreigingsbeeld Terrorisme ook in kaart brengt waar in de samenleving sprake is van polarisatie. De Zwarte Piet-discussie wordt daarom al jaren in de rapporten gemeld.

KOZP is vooral bekend van een actie in Friesland, die geblokkeerd werd door boze Friezen. Kick Out Zwarte Piet had een vergunning voor de demonstratie, mede omdat er geen aanwijzingen waren dat de demonstratie tot geweld zou leiden van de actiegroep.