Kick Out Zwarte Piet opent meldpunt om laatste Zwarte Pieten aan te geven

Met de resultaten wil KOZP volgend jaar kijken waar naar haar mening nog actie vereist is tegen Zwarte Piet.‘Zo kunnen we ouders tippen waar ze veilig sinterklaas kunnen vieren met hun kinderen en weten we waar we in 2023 in actie moeten komen', aldus de actiegroep.



In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Koninkrijk der Nederlanden werd afgeschaft. Het meldpunt vormt de aftrap van een jaar van actie om ‘de aftocht van Zwarte Piet definitief te maken’. Op de agenda staan onder meer demonstraties bij de sint-intochten in Zaandam en Staphorst.