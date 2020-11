Kick Out Zwarte Piet roept op tot ‘actieweken, net als bij Black Lives Matter’

De organisatie Kick Out Zwarte Piet kondigde deze zomer aan in minstens twintig plaatsen te gaan demonstreren, maar noemde in een persbericht donderdagavond nog maar vijf plaatsen: Breda, Maastricht, Venlo, Eindhoven en Weert. De organisatie roept expliciet de mensen die afgelopen zomer meededen aan Black Lives Matter-demonstraties op nu weer de straat op te gaan en nieuwe acties aan te melden. ‘Het is niet mogelijk om Black Lives Matter te steunen zonder tegen Zwarte Piet te zijn’, aldus een verklaring op de facebooksite Zwarte Piet is Racisme.

Je kunt er de laatste jaren de klok op gelijk zetten: als de Pakjesboot de kade nadert, rollen demonstranten in heel Nederland hun spandoeken met ‘Zwarte Piet is racisme’ uit. De demonstraties begonnen in 2011 bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dordrecht en werden daarna steeds talrijker. Ook werd de sfeer rond de intochten steeds grimmiger. Bij de intocht in Dokkum in 2017 liep het uit de hand toen een groep ‘Blokkeerfriezen’ twee bussen met demonstranten tegenhield op de snelweg.

Roetveegpiet

Nadat omroep NTR Zwarte Piet bij de landelijke intocht inwisselde voor roetveegpiet, verplaatsten de demonstraties zich naar steden waar piet nog wel zwart is. Op die plekken werden de activisten vaak weer geconfronteerd met tegendemonstraties van voorstanders van Zwarte Piet. Dat liep onder meer in 2018 in Eindhoven uit de hand, waar de anti-pietactivisten werden bedreigd en met eieren werden bekogeld.

Vanwege de coronamaatregelen en het verbod op grote bijeenkomsten zijn er dit jaar echter geen intochten waarbij duizenden kinderen (en ouders) zich verdringen om een glimp van de Sint op te vangen. Veel lokale Sinterklaascomités hebben de intocht helemaal geschrapt of hebben gekozen voor een aankomst zonder publiek, ouders en kinderen kunnen dan wel meekijken via een livestream. Ook bij de landelijke intocht zaterdag is geen publiek welkom, omroep NTR houdt de aankomstplek geheim om een spontane volksoploop te voorkomen. De aankomst is wel live te zien op tv.

Acties

De activisten van Kick Out Zwarte Piet en aanverwante comités hebben hun demonstraties echter niet geschrapt. Afgelopen zomer maakte KOZP nog bekend op zeker twintig plekken te gaan demonstreren. Hoeveel acties er komen is vooralsnog onduidelijk, een persverklaring van donderdagavond noemde alleen Breda, Maastricht, Venlo, Weert en Eindhoven.

Aangekondigde acties in onder meer Alkmaar en Lelystad lijken niet door te gaan, de twee gemeenten hadden woensdag in ieder geval nog geen melding gekregen van een demonstratie.

KOZP roept nu op tot ‘actieweken van 14 november tot 5 december.’ ‘Afgelopen zomer zijn wij samen met jou massaal de straat op gegaan tegen institutioneel racisme in Nederland en uit solidariteit met de Black Lives Matter-beweging (BLM). Daarom doen wij een beroep op alle BLM-demonstranten om, net als afgelopen zomer, vreedzaam in actie te komen tegen de meest zichtbare vorm van institutioneel racisme in Nederland: Zwarte Piet’, schrijft de organisatie.

Wel staat al vast dat zaterdag in Breda zo'n honderd mensen zullen demonstreren tegen Grijze Piet. De lokale sinterklaascomités vinden de grijze variant een goede oplossing, maar de activisten willen een roetveegpiet. ,,Grijs zit te dicht tegen het zwart van Zwarte Piet aan. We hebben al Grijze Pieten gezien met kroeshaar en rode lippenstift. Dan zoek je de grens van racisme op. Daar zijn wij tegen", aldus het lokale actiecomité. Ook in Maastricht en Venlo heeft de gemeente aanvragen gekregen voor demonstraties.

Spanning in Nijmegen

In Nijmegen kondigde de lokale afdeling van KOZP aan de komende weken winkeliers te gaan aanspreken als zij nog Zwarte Pieten in hun etalages hebben. Dat leidde direct tot een reactie van de pro-Pietgroep Nijmegen Rechtsaf die stelde 'KOZP Nimma uit te gaan schoppen'.

Uit onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag onder 29.000 leden van het Opiniepanel bleek vandaag dat het percentage Nederlanders dat wil vasthouden aan Zwarte Piet blijft dalen. In 2013 wilde 89 procent van de ondervraagden nog dat Zwarte Piet niet van kleur verschoot, vorig jaar was dat percentage gedaald naar 71 procent en dit jaar daalde het verder naar 55 procent. Dat is nog wel steeds een kleine meerderheid van de Nederlanders. Mensen die van mening zijn veranderd doen dat vooral ‘om de lieve vrede te bewaren’.

Volledig scherm Protest in Den Bosch in 2019, met op de voorgrond Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie. © EPA

