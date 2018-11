Kick Out Zwarte Piet wil protesteren in Leeuwarden en Dokkum

OM eist opnieuw bijna elf jaar cel voor webcamaf­per­ser Aydin C.

13:50 In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag voor het gerechtshof in Amsterdam de maximale straf van bijna elf jaar cel geëist tegen Aydin C. De eis is identiek aan die van vorig jaar maart bij de rechtbank.