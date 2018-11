Kijk naar De Ochtend Show to go met Angela de Jong

Fijnstof eist 8000 doden per jaar, kolencen­tra­les en verkeer grote boosdoe­ners

7:50 In Nederland vallen jaarlijks ongeveer 8.000 doden door fijnstof in de lucht. Dat stellen onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Van dit dodental wordt ongeveer 10 procent veroorzaakt door uitstoot van kolencentrales.