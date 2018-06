Killerclown Arnhem zou kinderen lastig hebben gevallen met messen

De man hing ruim drie uur lang rond bij de kinderen. ,,Het was een killerclown. In het begin hebben we afgewacht, maar hij kwam steeds dichterbij en had messen bij zich. Op een gegeven moment werd het eng, omdat er ook veel kleine kindjes bij waren. Hij probeerde ons te raken. Toen we wegliepen, dook hij snel het bos in’’, zegt de 11-jarige Naomi, die naar de moeder van een vriendin is gegaan. Die belde op haar beurt de politie.