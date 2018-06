Killerclown Arnhem zou met messen kinderen lastig hebben gevallen

De politie in Arnhem heeft eind van de middag gezocht naar een zogenaamde 'killerclown'. De man, die verkleed was als clown, zou acht kinderen lastig hebben gevallen bij een speeltuin aan de Engelenburgstraat in Presikhaaf. Volgens een van de kinderen had de man messen bij zich.

De man hing ruim drie uur lang rond bij de kinderen. ,,Het was een killerclown. In het begin hebben we afgewacht, maar hij kwam steeds dichterbij en had messen bij zich. Op een gegeven moment werd het eng, omdat er ook veel kleine kindjes bij waren. Hij probeerde ons te raken. Toen we wegliepen, dook hij snel het bos in’’, zegt de 11-jarige Naomi, die naar de moeder van een vriendin is gegaan. Die belde op haar beurt de politie.

De man schijnt zich vaker rond de speeltuin op te houden, zegt Naomi. ,,Eens in de paar maanden komt hij terug. We blijven nu wel uit de buurt van dat bosje.’’

Onvoorspelbaar

Een moeder van een van de kinderen die daar wel eens speelt zegt geschokt te zijn door het verhaal van Naomi. ,,De man is onvoorspelbaar, daardoor wordt het eng’’, zegt Erika Kremer. Haar jongste zoon van 6 laat ze daarom nog niet buiten spelen. „Die is nog te goed van vertrouwen, die zou misschien met de man in gesprek gaan. Of huilend wegrennen, dat kan ook.”

Volgens de politie was er sprake van een 'dreigende situatie', maar is er geen sprake van een zedendelict, er wordt dan ook niet gesproken van een kinderlokker. Ook ontkent de politie dat de clown al eens op deze plaats kinderen lastig heeft gevallen. Volgens een woordvoerder is er wel een eerdere aangifte geweest, maar vertoont die geen gelijkenis met het incident van zondag.

Drone

De politie en brandweer rukten na de melding in groten getale uit en zochten rondom de Engelenburgstraat en de Staverdenstraat naar de man. Het volledige bos in de buurt werd uitgekamd. Omstreeks 17.00 uur deed de politie er ook een Burgernetmelding uit.

De brandweer zette onder meer een drone in met een warmtebeeldcamera, maar dat mocht niet baten. De man werd niet gevonden.