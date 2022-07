Kimberley kreeg donorhart en verloor moeder, nu is ze topstylist: ‘Wil álles uit het leven halen’

Meteen blauw was ze na de geboorte. Íets was er goed mis. Dat was duidelijk. Een helikopter vloog haar naar het Sophia kinderziekenhuis. Daar werd ze snel aan allerlei apparaten gekoppeld. En onderzocht. Het was het jaar 1992 en het nieuws was verschrikkelijk. De Dordtse baby Kimberley had een aangeboren hartafwijking: Tetralogie van Fallot.