Kind gewond bij incident in huis, man en vrouw opgepakt: ‘Dit verwacht je niet in Ommen’

In de omgeving tasten mensen in het duister. Zo blijkt uit een rondvraag onder omwonenden en voorbijgangers. ,Dit verwacht je niet in Ommen’, zegt een bezorgde fietser, kijkend naar het voertuig en de afzettingen. Tegen de klok van elf is de straat stil en verlaten. In de meeste woningen zijn de lichten gedoofd. Ook uit de speciale onderzoeksbus van de politie komt geen licht.

Of het opsporingsteam voor nu is gestaakt, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook is nog onduidelijk wanneer het onderzoek werd gestart. De Forensische Opsporingsdienst was in ieder geval rond acht uur al bezig. Volgens een buurtbewoner was er om een uur of vijf vanmiddag al politie ter plaatse.