Kind neergestoken dicht bij school in Amsterdam

In de buurt van een middelbare school in Amsterdam is vandaag een minderjarige gewond geraakt bij een steekpartij. Een ander kind is aangehouden, meldt de politie.

De steekpartij vond rond 12.20 uur plaats. Het steekincident was in de Foekje Dillemastraat op Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost. Meerdere politieauto’s en ambulances kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is ‘goed aanspreekbaar’ overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.

In de straat waar de steekpartij plaatsvond, zit het Cburg College, een middelbare school voor vmbo (basis en kader). In de buurt kon de politie een minderjarige verdachte aanhouden. Hoe oud die persoon is en wat de leeftijd van het slachtoffer is, wil de politie niet zeggen.

Het slachtoffer is een leerling van het Cburg College. Een woordvoerder van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOVA), waar het Cburg College onder valt, bevestigt dat. Volgens de woordvoerder is de leerling gewond geraakt bij ‘een incident’ in de buurt van de school, waarna de leerling met een wond in het gezicht is teruggelopen naar school. Daar hebben medewerkers de leerling eerste hulp verleend. De aangehouden verdachte is volgens de woordvoerder geen leerling van de school.

