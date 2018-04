Kind overleden bij brand op woonwagenkamp in Arnhem

Vier andere leden van het gezin zijn uit het brandende huis gehaald. Zij hebben rook ingeademd en worden ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Het kind is in de ambulance op weg naar het ziekenhuis overleden. De woonwagen staat van binnen volledig in brand. Omwonenden zijn uit hun huis gehaald.



Bij de brand komt veel rook vrij. Die verspreidt zich over de omgeving en waait ook over de Pleijroute. De Ir. Molsweg is vanaf de Huissensestraat afgesloten.



Vier ambulances en een traumahelikopter zijn opgeroepen. De brandweer werd rond 8.15 uur opgeroepen voor de brand.