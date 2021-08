Kind valt van flat in Ede, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis gebracht

VIDEO Niet eerder regende het zo vaak als deze zomer en er zijn nog meer buien op komst

15:53 Niet eerder regende het zo vaak deze zomer. Welgeteld vijftien dagen viel er in ons land vijftig millimeter regen of meer. ,,Dat is een nieuw record", aldus meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. En daar blijft het helaas niet bij, de kans is groot dat dit de natste zomer sinds tijden wordt.