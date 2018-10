Kind ziet stiefvader vaak als echte vader

Marsha Pinedo, oprichter van Stichting Villa Pinedo, die steun biedt aan kinderen van gescheiden ouders, benadrukt dat een goede relatie met een stiefvader niets zegt over de kwaliteit van de band met hun biologische ouder. Pinedo: ,,Als een stiefvader dagelijks in het leven van kinderen is, kunnen die hem gaan zien als vaderfiguur. Als het contact met de biologische vader ook goed is, kunnen stiefvaders een hele mooie aanvulling zijn in het leven van kinderen.''



Tegelijkertijd zien fors minder kinderen van gescheiden ouders hun stiefmoeder als moeder. Dat geldt voor 17 procent van de respondenten. ,,Je hoort altijd verhalen over de boze stiefmoeder. Dit gegeven stelt ons voor de vraag of moeders moeilijker vervangbaar zijn of dat dit iets zegt over de manier waarop mannen als stiefvader in een gezin stappen? Dat weten we niet'', zegt Traag.