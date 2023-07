Kindercardioloog Gregor ziet de állerkleinsten op zijn operatietafel: ‘Het raakt steeds dieper’

met video Else en Joost wonen in huis met scheve vloer: ‘Er komt een moment dat de koelkast omvalt’

Eén blik op de vloer van Else Hofma en Joost Bergman en je weet genoeg. In dit huis valt niet te wonen, maar toch doen ze het. Noodgedwongen, want verhuurder De Alliantie laat het - ook na hun herhaaldelijke hulpkreten - al anderhalf jaar afweten. ,,Zíj moeten dit toch óók erg vinden?’’