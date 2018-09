Kinderdagverblijven verwachten flinke prijsstijging voor opvang

Om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen, komen vanaf 1 januari strengere eisen voor baby’s. Pedagogisch medewerkers mogen niet langer voor vier 0-jarigen tegelijkertijd zorgen, maar voor maximaal drie. ,,Het klinkt onschuldig en sympathiek, maar we moeten aan een kaartenhuis van rekenformules voldoen qua ruimte voor de kinderen en aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Trek er één kaart uit en het huis zakt in elkaar,’’ verklaart Erik Vlutters, directeur van De Kleine Wereld.



Uit een rapport van kinderopvangonderzoeker Ed Buitenhek blijkt dat de kosten voor dagverblijven met ruim 7 procent stijgen. Met name de kleine locaties voelen de veranderingen in de portemonnee. Via een verhoging van de kinderopvangtoeslag krijgen ouders een deel van die rekening terug. Maar de brancheorganisatie verwacht dat de prijzen harder zullen stijgen dan de verhoging van de toeslagen.



Dat betekent dat ouders wel degelijk meer kwijt zijn aan kinderopvang. Als de berekeningen van de kinderdagverblijven bewaarheid worden, gaat een gezin met een laag inkomen, dat twee kinderen drie dagen naar de opvang stuurt, er minimaal 800 euro per jaar op achteruit. Voor eenzelfde gezin met een modaal inkomen stijgen de kosten met ruim 900 euro per jaar. ,,Terwijl het ministerie bij de invoering van deze maatregelen altijd heeft gezegd dat ouders niet meer gaan betalen,’’ zegt voorzitter Felix Rottenberg.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) gaat echter uit van een minder hoge kostenpost voor ouders. Uit zijn berekeningen blijkt namelijk dat de kinderdagverblijven minder veel geld kwijt zijn door de veranderingen (namelijk 4,6 procent extra) en de verhoging van de toeslagen die extra kosten wél dekt.



Ook ouderorganisatie Boink wil nog niet zo pessimistisch zijn. ,,We denken dat het effect op de laagste inkomens het grootst is. Dat is ongunstig, want die zijn al ondervertegenwoordigd in de kinderopvang. Maar we weten pas wat ouders gaan betalen als in het eerste kwartaal van 2019 de rekening krijgen,’’ zegt voorzitter Gjalt Jellesma. Want ondanks de financiële keerzijde vindt Boink de maatregel ‘fantastisch’. ,,Iedere moeder vindt het beter als pedagogisch medewerkers voor drie in plaats van vier baby’s hoeven te zorgen.’’

Het maakt baby's echter wel duurder voor de kinderopvangorganisaties. Zij moeten op zoek naar meer leidsters in een tijd dat er al te weinig mensen zijn te vinden. De Kleine Wereld verwacht het uurtarief met zo'n 10 procent te moeten verhogen. ,,Het ministerie gaat er vanuit dat we de extra kosten opvangen door meer peuters aan te trekken of met de buitenschoolse opvang,'' verklaart Vlutters. ,,Maar zo werkt dat niet. Het gros van de kinderen komt als baby en groeit door naar de peutergroep. Je hebt niet ineens een lading extra peuters. En niet alle kinderdagverblijven hebben een bso.''

