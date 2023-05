Kinderen die weglopen of vallen: steeds meer incidenten gemeld bij Klachtenloket Kinderopvang

Het aantal incidenten op kinderdagverblijven is het afgelopen jaar flink gegroeid. Voor het vierde kwartaal op rij ziet het Klachtenloket Kinderopvang het aantal meldingen over onveilige situaties toenemen. Belangenorganisaties en experts maken zich zorgen.

Bij het Klachtenloket Kinderopvang zijn tussen januari en april dit jaar 78 meldingen binnengekomen over onveilige situaties op kinderdagverblijven. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren dat er 54, in de zomer 41 en 24 in het voorjaar van 2022.

,,De afgelopen vier kwartalen is sprake van een significante stijging in het aantal meldingen over onveilige situaties die wij binnen krijgen”, constateert Sybright van Atten, hoofd klachtenbehandeling bij het Klachtenloket. ,,Te denken valt aan weggelopen kinderen, kinderen die ergens van zijn afgevallen of te weinig toezicht op locaties door bijvoorbeeld personeelstekort.”

BOink, de belangenorganisaties van ouders in de kinderopvang, is niet verbaasd. ,,Wij waarschuwen al een jaar voor een toename aan incidenten en vrezen dat dit slechts het topje van de ijsberg is”, zegt voorzitter Gjalt Jellesma. BOink ontvangt zelf ook veel meldingen over gevaarlijke situaties bij kinderdagverblijven en bso's van ouders en personeelsleden.

Niet goed

Tot nu toe ontbrak hard bewijs voor een toename. Er bestaat geen goede landelijke registratie van incidenten in de kinderopvang. Wel zijn er al geruime tijd signalen dat het niet goed gaat. Zo waarschuwde directeur Ton Coenen van de GGD GHOR Nederland eind vorig jaar dat inspecteurs tijdens hun bezoeken vaker op onveilige situaties stuitten.

Tekst gaat verder na het beeld

Volledig scherm Peuters knutselen in een kinderdagverblijf in Amsterdam © ANP

Volgens experts ligt de oorzaak van de stijging in de forse personeelstekorten. Op veel locaties is een schreeuwend tekort aan medewerkers, groepen zijn vaak maximaal gevuld. Een grote druk op het vaste personeel is het gevolg, net als een hoog ziekteverzuim. ,,Kinderen krijgen beduidend vaker wisselende gezichten voor zich in plaats van de vaste juf of meester die hen door en door kent”, zegt hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink. ,,Dit vergroot het risico op incidenten.”

Kinderen krijgen door de personeels­te­kor­ten minder vaak hun vaste juf of meester voor de groep Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang

Personeel bevestigt de problemen. Ruim de helft van het personeel zegt dat het aantal incidenten afgelopen jaren is toegenomen, blijkt deze week uit een peiling van Kinderopvang Totaal onder 700 medewerkers. De situaties variëren van het vergeten van voeding en medicatie tot kinderen die uit hun bedje of van de commode vallen, hete soep die over een kindje heenging, het meegeven van het verkeerde kind aan grootouders.

Peuter overleden

Dit jaar deden zich al diverse ernstige ongevallen voor op kinderdagverblijven: zo overleed afgelopen 10 maart op De Toverburcht in Arnhem een peuter door een ‘medisch incident'. In het Noord-Hollandse Huizen raakte begin april een kind van kinderdagverblijf ’t Kraaltje te water. Het jongentje overleefde het niet.

In Zwolle belandde op 18 april een peuter van kinderdagverblijf in het water. Het kind werd met de traumaheli naar het UMC Groningen vervoerd. In Weert ging het net goed toen een 3-jarig kind wegliep bij kinderdagverblijf Happy Kids. Een wijkbewoonster zag het jongentje en schakelde hulpdiensten in.

Er werken teveel stagiairs in de kinderop­vang. We hebben de politiek daar herhaalde­lijk over gewaar­schuwd Gjalt Jellesma, BOink

BOink wijt de problemen eveneens aan de personeelstekorten en stelt dat er teveel stagiaires in de kinderopvang werken. Vanwege de grote tekorten staat het kabinet sinds januari 2022 toe dat de helft van het personeel uit stagiairs bestaat. Eerder was dat één op de drie.

,,Een dergelijke maatregelen die het risico op onveilige situaties zo vergroot, had nooit ingevoerd mogen worden, vinden wij. Wij hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar sindsdien herhaaldelijk over gewaarschuwd. Dat hebben wij ook aan de Tweede Kamer geschreven.”

Veilig

Hoogleraar Fukkink beklemtoont dat de kinderopvang in de basis heel veilig is. Nederland telt bijna 17.000 kinderdagverblijven en bso's met circa 635.000 kinderen. Na het misbruikschandaal met Robert M. bij ’t Hofnarretje in 2010 zijn er op instigatie van de commissie Gunning talloze verbeteringen doorgevoerd. De kans op incidenten is daardoor beduidend kleiner dan voorheen. ,,De groei aan incidenten komt grotendeels door de personeelstekorten.”

Fukkink pleit ervoor om elk incident grondig te onderzoeken om lessen te kunnen trekken. Hij noemt het verder goed dat het kabinet het gratis maken van de kinderopvang vanwege de personeelstekorten heeft uitgesteld.