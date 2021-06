Kinderen vanaf 12 jaar met medisch risico krijgen vaccinatie, binnenkort ook alle gezonde kinderen?

updateKinderen vanaf 12 jaar met een chronische aandoening worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Als zij besmet raken lopen ze bijna twee keer zoveel kans om ernstig ziek te worden als gezonde kinderen. Gaat Nederland ook over op het vaccineren van álle kinderen, zoals in steeds meer landen gebeurt? Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voelt daar in elk geval wel wat voor.

Naar schatting 60.000 tot 100.000 12 tot 17-jarigen die jaarlijks de griepprik krijgen en tieners met ernstige obesitas, worden eind deze maand via hun huisarts uitgenodigd voor een prik. ,,Het gaat om jongeren met de meest kwestbare gezondheid”, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet gisteren om kinderen vanaf 12 jaar met een medisch risico te vaccineren tegen het coronavirus. Het kabinet nam dat advies direct over.

Vaccinatie van deze kinderen levert volgens de Gezondheidsraad aanzienlijke gezondheidswinst op, omdat zij meer gevaar lopen bij een Covid-besmetting. Het risico dat zij ernstig ziek worden is bij hen bijna twee keer zo groot als bij gezonde kinderen, aldus voorzitter Bart-Jan Kullberg. ,,Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een hart- of longziekte of een zeldzame aandoening.’’

Niet naar school

Op kinderen met een chronische aandoening heeft de coronapandemie bovendien ook indirect een zware impact. Om het risico op besmetting te voorkomen gaan zij bijvoorbeeld niet naar school, sport of sociale activiteiten. Die ‘buitensporige mentale en sociaal-emotionele gevolgen’ hebben de Gezondheidsraad en het kabinet ook meegewogen.

In de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar zijn sinds september ruim honderd kinderen met corona opgenomen in het ziekenhuis. 379 kinderen onder de twaalf belandden in het ziekenhuis. In Nederland zijn drie kinderen aan het coronavirus overleden. Zij hadden alle drie een onderliggende aandoening.

Quote Ik kan me voorstel­len dat we in de toekomst alle jongeren vanaf 12 jaar vaccineren, maar daarvoor wachten we eerst nieuw advies van de Gezond­heids­raad af Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid In totaal is tot nu toe van bijna 280.000 kinderen in Nederland bekend dat zij besmet zijn geraakt met het coronavirus. De meesten hadden slechts milde symptomen, zoals neusverkoudheid en hoesten. In werkelijkheid raakten veel meer kinderen besmet. Vorig jaar werden zij echter amper getest.

Vaccineren veilig

Het Europees Medicijnagentschap EMA constateerde vorige maand dat het BioNTech/Pfizervaccin bij kinderen vanaf 12 jaar veilig en effectief is. Steeds meer landen vaccineren alle gezonde kinderen boven de 12 om de verspreiding van het coronavirus te remmen. In Duitsland worden tieners vanaf komende maandag bijvoorbeeld ingeënt, in Frankrijk vanaf half juni en in Spanje vanaf half augustus. De VS en Canada zijn al weken bezig.

Volledig scherm Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA). © ANP Minister De Jonge vindt er veel voor te zeggen om alle jongeren in te enten. ,,Zo bouwen we meer groepsimmuniteit op voor het geval het virus dit najaar terugkeert. En zij hoeven dan ook niet meer in quarantaine bij een uitbraak op school. Maar er zitten ook ethische aspecten aan die moeten worden bekeken. Sowieso zullen eerst alle 18-plussers eerst worden gevaccineerd.”

Ethische afweging

De minister wil echter eerst het advies van de Gezondheidsraad afwachten. Die komt over ‘enkele weken’ met een advies over het vaccineren van gezonde kinderen. Omdat kinderen zelf doorgaans amper risico lopen bij een besmetting, vergt dat volgens de raad een ‘bredere medische, epidemiologische, ethische en juridische afweging’. ,,Die hangt ook af van de fase van de pandemie’’, zegt Kullberg. Omdat het aantal besmettingen momenteel hard daalt en wekelijks nu meer dan een miljoen volwassenen worden ingeënt, is er volgens hem geen reden om die afweging overhaast te maken.

Volgens OMT-voorzitter Jaap van Dissel kan het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar een forse bijdrage leveren aan het bedwingen van de pandemie. Het vermindert de reproductiewaarde (R) van het virus in de winter volgens hem met zo’n 15 procent. ,,Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden.”

Beschermende ring

In onder meer de VS en Israël zijn meldingen gedaan van myocarditis, een ontsteking van de hartspier, bij gevaccineerde tieners. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) doet daar onderzoek naar. ,,Zodra daar aanleiding toe is, zullen wij opnieuw adviseren’’, zegt Kullberg.

Sommige kinderen met een chronische ziekte kunnen om medische redenen niet zelf gevaccineerd worden. Zij kunnen indirect beschermd worden door het vaccineren van personen de personen om hen heen; ‘ringvaccinatie’. Om deze kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige ziekte, adviseert de Gezondheidsraad niet alleen volwassen huisgenoten, maar ook broers en zussen vanaf 12 jaar te vaccineren.

