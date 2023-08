Kindergraven vernield in Limburg: ‘Dit is echt verbijsterend’

,,Vernieling van kindergraven komt harder binnen dan bij een graf van een volwassene’’, vertelt Kuijpers. ,,Het zijn toch graven van je kinderen. Dat is anders dan bijvoorbeeld je ouders. Dit is echt verbijsterend.’’

Kuijpers kan alleen maar gissen waarom de kindergraven zijn vernield. ,,Voorlopig gaan we uit van een kwajongensstreek. Iedereen heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de begraafplaats. Als we bezoektijden zouden hanteren, zou dat vrijheidsbeperkend zijn. Er hangen ook geen camera’s op of rond de begraafplaats, dus we hebben ook geen beelden.’’