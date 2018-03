Klaas Otto blijft weg bij proces in Rotterdam vanwege burnout

Otto zou volgens zijn advocaat een burn-out hebben doordat hij in volledige isolatie en onder erbarmelijke omstandigheden vastzit in Vught. Bewakers laten hem geen moment alleen. Hij zou zich dan ook niet goed hebben kunnen voorbereiden op zijn proces.



Otto wordt verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. In de zaak tegen Otto werden ook onder meer zijn zoon, zus, schoonzoon en vriendin opgepakt, net als zijn voormalige advocaat. Met Otto staat medeverdachte Janus de V. terecht. Hij verkeert op vrije voeten en is vandaag wel in Rotterdam komen opdagen.



Voor de behandeling van zijn zaak, gehouden in extra beveiligde zaal in Rotterdam, zijn meerdere dagen uitgetrokken. Otto zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest. Hij kwam begin vorig jaar heel kort vrij met een enkelband, maar werd toen binnen een paar dagen weer opgepakt omdat hij de voorwaarden waaronder hij vrij was gekomen had geschonden.