Klagen bij Easyjet: BN'er wordt gelijk gebeld, 'gewone klant' hoort niks

School voert blaastest in voor dronken leerlingen: 'De grens is bereikt'

8:22 Steeds vaker zitten er dronken leerlingen in de klaslokalen van het Varendonck College in het Brabantse Asten-Someren. De school treedt nu hard op en laat leerlingen met een kegel een blaastest afleggen. ,,De grens is bereikt. Ik hoop dat er nu een discussie op gang komt, want dit is niet normaal", zegt rector Irma van Nieuwenhuijsen.