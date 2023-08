Klanten Rabobank kunnen niet betalen vanwege storing

Vannacht spelen de Leeuwinnen: zij staan op om de wedstrijd te zien

Nederland en Zuid-Afrika nemen het zaterdagnacht om 4 uur in Sydney tegen elkaar op in de achtste finales van het WK voetbal. Naar de vorige wedstrijd van de Leeuwinnen, om 9 uur 's ochtends, keken 1,2 miljoen mensen. Wie komen er nu midden in de nacht hun bed uit?