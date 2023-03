Klap voor OM: drugshandelaar Piet Wortel vrijgelaten, wordt verdacht van moord op oud-profvoetballer

De rechtbank heeft de Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel op vrije voeten gesteld in een strafzaak die draait om twee liquidaties en om grootschalige drugshandel. De rechtbank ziet onvoldoende reden om Piet Wortel nog langer in voorarrest te houden.

De zaak waarin Wortel verdachte is, draait om twee liquidaties. De eerste is de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard. Hij werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor een brandweerkazerne in Amsterdam-Zuidoost. De moordzaak kreeg extra aandacht omdat brandweerlieden de reanimatie van de voetballer filmden en op sociale media zetten.

De tweede moord is die op de 23-jarige Genciël ‘Genna’ Feller. Hij werd in september 2019 doodgeschoten in Willemstad op Curaçao.

De twee moorden zouden een wraakactie zijn voor de diefstal van 400 kilo cocaïne in juli 2019. Waar en hoe de drugs gestolen zouden zijn, is altijd onduidelijk gebleven. In het kader van die voornoemde diefstal ontstond er, in de zomer van 2019, grote onrust in Amsterdam-Zuidoost.

Een naam die veelvuldig genoemd werd in verband met de ‘rippartij’ was die van de Surinaamse Piet Wortel. Hij werd in 2014 in Nederland veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor grootschalige drugshandel.

Roddel en achterklap

In oktober vorig jaar werd Wortel opgepakt. Justitie meent over aanwijzingen te beschikken dat de gestolen partij drugs van Piet Wortel zou zijn geweest. Het Openbaar Ministerie verdenkt Wortel van betrokkenheid bij de twee moorden en grootschalige drugshandel. Hij zou betrokken zijn geweest bij een groot drugstransport dat in september 2021 werd onderschept in de haven van Rotterdam.

Wortel heeft altijd ontkend ook maar iets met de moorden te maken te hebben gehad. Ook ontkent hij betrokken te zijn geweest bij drugstransporten. Ruud van Boom, de advocaat van Piet Wortel, stelde tijdens een pro-formazitting in januari dat er weinig bewijs tegen zijn cliënt ligt. ,,Het zijn allemaal roddels en achterklap.”

Afgelopen week vroeg Van Boom de rechter om het voorarrest van Wortel op te heffen. Daarin is de rechtbank nu meegegaan.