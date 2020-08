Klap voor toerisme: heel Spanje en nieuwe delen Frankrijk op oranje

CORONAVIRUSVanwege een opleving van het coronavirus is het advies voor reizen naar heel Spanje en nieuwe delen van Frankrijk op oranje gezet . Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Naar schatting duizenden Nederlanders moeten daardoor bij thuiskomst in quarantaine.

Het ministerie adviseert mensen alleen naar deze gebieden te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk.

Spanje gaat geheel op oranje, inclusief de Canarische eilanden. Voor Frankrijk gaan een aantal nieuwe regio’s op oranje: Sarthe, Hérault en Alpes Maritimes. Ook het vorstendom Monaco kleurt straks oranje.

Wat voor gevolgen heeft dit voor u als reiziger? Klik op deze link voor vijf vragen en antwoorden over het annuleren van een reis.

De adviezen zijn aangescherpt vanwege ‘geconstateerde, verslechterde coronasituaties ter plekke'. De nieuwe adviezen gaan om middernacht in. Nieuws is dat bericht uit Nederland nauwelijks in Spanje; inmiddels raden op een paar uitzonderingen na alle landen uit de Schengen-zone reizen naar Spanje (of delen van het land) af en leggen ze andere maatregelen op, zoals een quarantaine en/of een covid-test bij terugkeer van de reizigers naar hun land.

Het ministerie heeft wat betreft Spanje aan de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) laten weten dat het aantal besmettingen in dat hele land hoog is en in alle regio’s blijft stijgen. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen (testen) dat meer reizigers uit Spanje terugkeren met besmettingen.

Nederlanders

Reisorganisaties TUI en Corendon hebben op dit moment duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zitten. Zij worden geïnformeerd over de wijziging van het reisadvies. Voor TUI gaat het om bijna 4000 Nederlandse vakantiegangers en voor Corendon om bijna 1300. Reizigers die al op hun bestemming zijn, ontvangen een sms-bericht met informatie, aldus TUI. De meeste reizigers zullen op hun geplande vluchten terugkeren in de komende week. Voor mensen die later terug zouden komen, wordt apart vluchtcapaciteit ingezet, meldt de reisorganisatie.

Corendon gaat reizigers in Spanje de keuze bieden om eerder terug te keren of de vakantie af te maken en dan een reguliere retourvlucht te nemen.

Toerismecijfers

De toerisme-statistieken zijn desastreus voor het Iberisch schiereiland, de Balearen en de Canarische eilanden. Ondanks dat in juli de grenzen weer open waren en er aanvankelijk geen reisbeperkingen uit andere landen waren opgelegd, kwamen via de luchthavens vorige maand liefst 76% minder reizigers aan in Spanje: net geen 7 miljoen, tegen de 29,4 miljoen in dezelfde maand van vorig jaar.

De vliegvelden van de twee grote steden, Madrid en Barcelona, werden het zwaarst getroffen, met beide 83% minder aan passagiers. Op de luchthavens van populaire bestemmingen als de Costa Blanca, Costa del Sol, de Balearen en de Canarische eilanden kwamen tussen de 65% en 75% minder reizigers aan.

Die eilandengroepen leken aanvankelijk te ontsnappen aan de nieuwe golf besmettingen, maar vooral Mallorca kampt al meer dan een week met een forse stijging aan patiënten. Dat heeft veel landen doen besluiten ook naar dat eiland (plus Ibiza en Menorca) het reizen af te raden. Veel hoteleigenaren daar zouden volgens hun belangenorganisatie al hebben besloten na half september, als de scholen in Spanje weer beginnen, hun accommodaties weer te sluiten, omdat de kosten hoger zullen zijn dan de baten. In Madrid en Barcelona hebben driekwart van de hotels die in maart moesten sluiten nog altijd niet hun deuren geopend.

Regionale verantwoordelijkheid

De Spaanse regering heeft sinds eind juni de verantwoordelijkheid over de controle en de maatregelen tegen de verspreiding van het virus bij de regionale overheden gelegd. Die komen de laatste dagen allemaal met verschillende nieuwe beperkingen. Zo wordt het bijna overal afgeraden of zelfs verboden om met meer dan zes of tien mensen bijeen te komen. Nachtclubs en discotheken zijn weer gesloten en in het hele land is het verplicht zowel op straat als openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen, maar desondanks duiken vrijwel overal steeds nieuwe brandhaarden op, de laatste dagen vooral in Madrid en omgeving.

Bekijk hieronder onze video's over het coronavirus.

