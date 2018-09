Klein wonder: na de operatie is Jetze 6 centimeter langer

,,Hoe gaan we het fixen?", Jetze kijkt de orthopeed vragend aan. Die meldt dat een operatie niet voor de hand ligt. ,,Daar wordt je rug zo stijf van." Maar om het zeker te weten, stuurt hij ons door naar de St. Maartenskliniek in Boxmeer, daar werken orthopeden die zijn gespecialiseerd in het behandelen van scoliose. Daar zitten we dan. In het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom, precies een jaar geleden. Bij onze zoon is officieel vastgesteld dat hij scoliose heeft, een kromming in de ruggengraat. Niet zomaar een kromming, hij heeft een bocht van meer dan 60 graden. Dan sta je behoorlijk scheef. Afgelopen week is zijn wervelkolom rechtgezet met behulp van stalen schroeven en pinnen. Een chirurgisch meesterwerk als je het ons vraagt. Het resultaat: Jetze staat weer in het lood en is zelfs 6 centimeter langer.