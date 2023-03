Kleine kerncentrales zijn volop in ontwikkeling, maar hoe groot is de kans dat ze in 2030 in Utrecht staan?

factcheckEen kleine kerncentrale in de provincie Utrecht? Als het aan JA21 ligt, kunnen er binnen zeven jaar kleine modellen kerncentrales staan. AD, Nieuwscheckers en Pointer keken of deze claim haalbaar is. Hoe groot is de kans dat in 2030 inderdaad een kerncentrale in Utrecht staat?