Kleine opleving van zomers weer dit weekend

De komende dagen blijft het overwegend bewolkt, meldt Weerplaza . Dat komt door de laaghangende bewolking op de Noordzee, die met een noordelijke wind steeds richting Nederland wordt geblazen. ,,In juni en juli is de zon over het algemeen krachtig genoeg om dit in de tweede ochtendhelft weg te branden. Begin september zijn de nachten al veel langer waardoor het wolkenpakket zich verder kan uitbreiden tot in het diepe binnenland en omdat de zon niet meer zo hoog boven de horizon staat, lost het allemaal veel langzamer op”, weet meteoroloog Alfred Snoek. De temperatuur blijft daardoor ook achter.

Maar er gloort hoop voor de zonaanbidders: de wind draait later deze week, waardoor de bewolking niet meer onze kant op wordt geblazen. Op steeds meer plaatsen weet de zon beter door te breken. Dit weekend zijn lokaal zomerse temperaturen van 25 graden mogelijk. Dat nazomerse, droge weer, met temperaturen tussen de 21 tot 25 graden, lijkt wel even aan te houden. Pas later in de week neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.

Nazomer

Voor de rest van september ziet het er niet heel rooskleurig uit. ,,Er komt een dreiging uit een andere hoek, want een lagedrukgebied kan alweer heel snel de regie overnemen. Oceaandepressies kunnen zich gemakkelijk uitbreiden tot over onze omgeving en zorgen in de periode van 6 tot 27 september voor een wisselvallig weertype”, stelt Snoek.



,,Een periode met langdurig nazomerweer zit er absoluut niet in. De hoeveelheid regen in ons deel van Europa komt boven normaal uit en ook de temperaturen lijken niet de hoogte in te schieten. We moeten ons richten op een handjevol vriendelijke dagen als lagedrukgebieden heel even gas terug nemen. Als op die dagen de septemberzon nog even mooi weet door te breken en een zuidenwind ons heel even laat profiteren van Zuid-Europese warmte, dan mogen we kortstondig ruiken aan de nazomer.”