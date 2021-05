Kletsnatte lente is jammer voor ons, maar geweldig voor de natuur

‘Amerigo’, het paard van Sinter­klaas is overleden: ‘Een uitzonder­lijk dier’

14:18 Mentor, het paard dat jarenlang ‘Amerigo’ speelde bij intochten van Sinterklaas en ook in films en series waarin de Goedheiligman verscheen, is heengegaan. Het paard werd 27 jaar oud, laat zijn baasje Arjen de Jong weten. ,,Hij was uitzonderlijk braaf en trouw.”