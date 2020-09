Klimaatonderzoeker over weerrecord: ‘Vier jaar geleden dacht ik niet dat dit mogelijk was’

CORONAVIRUS LIVE | Meeste besmettin­gen onder studenten, Leidse verenigin­gen luiden de noodklok

22:54 Het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus baart minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zorgen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden 1387 positieve tests gemeld. ,,Het is niet de goede kant op. Het is zorgelijk.’’ Leraren krijgen vanaf vrijdag voorrang in de teststraten. Dat is in ieder geval het streven. Studentenverenigingen uit Delft roepen hun leden op ‘hun verantwoordelijkheid te nemen’ om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook vandaag lees je alles rond de coronacrisis in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen kunt u hier lezen.