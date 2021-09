Klimaatorganisaties kondigen 'grootste protest ooit' aan, Urgenda wil speciaal klimaatinstituut

Een samenwerkingsverband van klimaatactiegroepen organiseert op 6 november een demonstratie in Amsterdam. Het protest vindt plaats tijdens de VN-klimaatconferentie in Glasgow, waar landen samenkomen om te praten over klimaatverandering. De organisatie hoopt op ‘de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit.’

Het protest wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL en Milieudefensie. De clubs stellen dat ‘klimaatverandering veel sneller gaat dan eerder werd voorspeld’ en dat de Nederlandse klimaatdoelen tot nu toe te ver achterblijven ‘om zeer ernstige klimaatontwrichting te voorkomen.’

Sytze Fortuin (15), woordvoerder van Fridays For Future en de Klimaatcrisis Coalitie, zegt: ,,Ik ben klaar met het uitstel- en schouderophaal-beleid van de politiek. De wereld en onze toekomst worden kapotgemaakt om op de korte termijn een paar lobbyisten blij te maken. Daar hebben we gewoon helemaal genoeg van.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De demonstranten willen verzamelen op de Dam om vanuit daar een mars te lopen door Amsterdam. De details over de tocht worden later bekendgemaakt. In maart van dit jaar organiseerde de Klimaatcrisis Coalitie het Klimaatalarm, waar naar eigen zeggen ruim 35.000 mensen aan meededen, verspreid over 44 plaatsen in het land. “Toen hadden we ons vanwege de coronamaatregelen verspreid”, aldus een woordvoerster van de organisatie. “Nu hopen we weer met z’n allen samen te kunnen komen.”

Klimaatinstituut

Vooral jongeren vinden dat de klimaatcrisis harder aangepakt moet worden dan wat er nu gebeurt. Zo brengt duurzaamheidsorganisatie Urgenda vandaag naar buiten dat zij in samenwerking met twaalf jongerenorganisaties een plan hebben opgesteld voor een ‘Nederlandse Klimaatmissie’, een speciaal instituut om de klimaatcrisis tegen te gaan.

De ‘Nederlandse Klimaatmissie’ moet een soort Outbreak Management Team (OMT) worden, dat de overheid structureel gaat adviseren over de aanpak, maar dan met meer bevoegdheden. Kennis en kunde moeten samenkomen in het instituut, waar overheid, bedrijfsleven en wetenschap in zouden moeten samenwerken. Een snelle verduurzaming van de economie is het doel.

In de Klimaatmissie zouden wetenschappers, topbestuurders en bedrijven intensief moeten gaan samenwerken om grote verduurzamingsprojecten mogelijk te maken. ,,Dit is anders, dit is niet zoals we het de hele tijd hebben gedaan”, zegt Urgenda-voorzitter Marjan Minnesma over de aanpak. ,,We zitten nu vast in de gebaande paden. Maar in een crisis kan alles op de kop.” De crisisaanpak waar de organisaties voor pleiten draait niet om ,,altijd de goedkoopste oplossing vinden”. Ook zal het niet altijd lukken om draagvlak te vinden onder de hele bevolking. En er zullen fouten worden gemaakt. Maar: ,,Het kan als je het wilt.”