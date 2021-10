Klimaattrein arriveert in Glasgow met huiswerk voor wereldleiders: ‘Onze ambities zijn te laag’

VIDEODe klimaattrein, die vanochtend uit Nederland vertrok, is aangekomen in Glasgow. De circa vijfhonderd passagiers hebben onderweg hun eisenlijst opgesteld voor de grote internationale klimaattop COP26, die morgen begint. ,,We mogen het niet van ons af schuiven.’’

Volledig scherm Activisten heten op het station van Glasgow reizigers van de klimaattrein welkom. © Reuters

De ontvangst op het treinstation van Glasgow is op z’n Schots: met muziek van een doedelzakspeler. Andere klimaatactivisten heten de reizigers van de Nederlandse klimaattrein welkom. Ze scanderen leuzen over klimaatrechtvaardigheid en dragen borden met teksten als ‘klimaatvluchtelingen welkom’.

Het station is vanavond even de plek voor een kleine protestbijeenkomst, als opwarmer voor de internationale klimaattop COP26 in de Schotse hoofdstad. Wereldleiders gaan maandag en dinsdag met elkaar in gesprek over de aanpak van klimaatverandering.

Volledig scherm Reizigers van de speciale Klimaattrein stappen in Londen over op de trein naar Glasgow © ANP

‘s Ochtends vertrok de klimmaattrein vanuit Amsterdam met aan boord jongeren, bestuurders uit de spoorsector, activisten, wetenschappers en enkele leden van de Nederlandse delegatie. Tijdens de reis, die hen via Rotterdam en Brussel naar Londen reed, discussieerden ze over de opwarming van de aarde.

Vervuilende bedrijven

In verschillende workshops bedachten inzittenden mogelijkheden om vervuilende bedrijven via de rechter te dwingen tot meer duurzaamheid, naar het voorbeeld van Milieudefensie dat de klimaatzaak tegen Shell won. Ook het promoten van internationale treinen, in plaats van vervuilende vliegtuigen, was een belangrijk doel van de trein.

,,Onzinnige korteafstandsvluchten moeten drastisch worden verminderd”, zegt Mara de Pater, een van de initiatiefnemers van de klimaattrein. Ze vindt dat op afstanden onder de 700 kilometer het vliegtuig in de ban moet en wil dat er een eind komt aan de groei van de luchtvaart. ,,Dat kan gewoon echt niet meer in tijden van klimaatcrisis.”

Quote Onzinnige korteaf­stands­vluch­ten moeten drastisch worden verminderd Mara de Pater, initiatiefnemer klimaattrein

De Pater hoopt dat leiders op de klimaattop afspreken dat de luchtvaartsector ook moet gaan voldoen aan alle bepalingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat het wat haar betreft gedaan moet zijn met belastingvoordelen voor de luchtvaart.

Spoorbedrijven vinden dat op korte afstanden de trein een grotere rol moet spelen. ‘Treinen zijn de meeste duurzame manier van transport die er is. Ze vermijden nu al miljoenen tonnen aan CO2-uitstoot’, schrijven ProRail, de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, de Belgische spoorwegen en Eurostar ze in een gezamenlijke verklaring.

Volledig scherm Marjan Rintel, president-directeur NS, pleit in de klimaattrein voor meer investeringen in het spoor. © ANP

President-directeur van NS Marjan Rintel pleit in de trein van Londen naar Glasgow voor serieuze investeringen in het spoor. ,,Het is toch gek dat alle aandacht uitgaat naar de problemen en niet naar de oplossingen. Duurzame mobiliteit bestaat al, daar moeten we extra moeite in stoppen. Wij zijn onderdeel van de oplossing.”

Directe treinroutes

De spoorbedrijven zijn zelf onder meer van plan het aantal treinen op de lijn tussen Amsterdam en Londen uit te breiden tot vijf per dag. Nu gaan dagelijks twee rechtstreekse treinen. Rond 2025 hopen ze op 1,2 miljoen passagiers per jaar. Verder is de sector aan het onderzoeken of de komende jaren meer directe treinroutes geopend kunnen worden in Europa.

Volledig scherm Treinreizigers verlaten de speciale klimaattrein om over te stappen op een trein naar Glasgow. © ANP

Rintel wil dolgraag een snelle verbinding tussen Nederland en Berlijn. ,,Het geld is er niet. Daarvoor zou echt iemand met lef moeten opstaan.” Nu duurt de reis naar Berlijn nog 6,5 uur. ,,Dan gaan mensen vliegen.”

In Londen gingen de conferentiegangers in een stoet van het internationale station St. Pancras naar het verderop gelegen station Euston, waar een andere trein naar Glasgow vertrok.

Jongeren

In de klimaattrein is veel aandacht voor toekomstige generaties. Jongerenvertegenwoordigers Aoife Fleming en Dennis Jansen willen dat de klimaatambities omhoog gaan en dat jongeren structureler bij het klimaatbeleid worden betrokken. Met die eisenlijst schuiven ze maandag in Glasgow aan bij het diner met demissionair premier Mark Rutte.

Volledig scherm Jongerenvertegenwoordigers Aoife Fleming (tweede van links) en Dennis Jansen (staand rechts) discussiëren in de trein over klimaatrechtvaardigheid. © ANP

,,Ik wil naar het diner een jongen uit de Salomonseilanden meenemen en hoop dat de premier naar hem luistert”, vertelt Flemming. ,,Hij kan vertellen dat de gevolgen van klimaatverandering er nu al zijn.”

Diverse eilanden van de archipel in de Stille Oceaan dreigen nu al onder water te verdwijnen door een stijgende zeespiegel. Een lot dat ook Nederland zou kunnen treffen, maar waarschijnlijk pas op veel langere termijn.

Ambities te laag

Fleming wil Rutte duidelijk maken dat ook de Nederlandse inzet nog onvoldoende is. ,,Onze doelen lopen nog achter bij die van de EU en de ambities zijn nog te laag om de opwarming te beperken tot 1,5 graad”, zegt ze.

Volledig scherm Tijdens workshops in de trein wordt nagedacht over mogelijkheden om vervuilende bedrijven te dwingen duurzamer te worden. © ANP

Verder zoeken de jongerenvertegenwoordigers steun voor een initiatief om een principiële uitspraak over klimaatverandering te krijgen van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Eilandstaat Vanuatu, die zich bedreigd voelt door klimaatverandering, is daar ook bij betrokken. De regering van Vanuatu en jongeren uit diverse landen hopen de Algemene Vergadering van de VN zo ver te krijgen dat die het hof om een oordeel vraagt.

Jansen vindt dat landen die het hardst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en droogte, hulp moeten krijgen van rijke landen. Dat is immers al in 2015 in Parijs afgesproken. ,,Hopelijk kan het landen ertoe aanzetten hun ambitie te verhogen.”

Hulp aan andere landen mag echter niet afleiden van onze eigen doelen, benadrukt Jansen. ,,We mogen het niet van ons af schuiven. Want hoe kun je anderen vertellen wat ze moeten doen als je het zelf niet op orde hebt?”

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt. Toch blijft klimaatverandering vaak redelijk ongrijpbaar. Klimaatwetenschapper Bart van den Hurk (VU | Deltares) vertelt in deze video wat jíj daar nou precies van gaat merken:

Volledig scherm Klimaatactiviste Greta Thunberg bij aankomst in Glasgow. © Reuters