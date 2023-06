Klimaatverandering probleem voor koolmezen: ‘Ze kunnen het niet bijhouden’

De koolmees is een voorbeeld voor veel andere soorten die in de komende tien jaar moeite zullen krijgen met het tempo van de klimaatverandering, zegt dierecoloog Marcel Visser van het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW. ,,Dit is belangrijk om te weten, omdat de snelheid van klimaatverandering en de snelheid van evolutie in balans moeten zijn.”

Genetische aanpassing

Visser heeft jaren onderzoek gedaan naar koolmezen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe, omdat hij wilde weten hoe snel soorten zich kunnen aanpassen aan een ander klimaat. Het NIOO volgt de koolmezen op de Hoge Veluwe al sinds 1955. Het is genetisch bepaald welke vogel vroeg eieren legt en welke koolmees altijd laat is. Visser haalde dna uit mezen en maakte zo groepen vroege en groepen late leggers. Vervolgens werden vroege en late paartjes vogels vier jaar lang in volières opgekweekt. Daarna zijn 999 eieren teruggeplaatst in nesten van wilde koolmezen op de Veluwe. De vogels die uit die eieren kwamen, werden geringd.

,,Koolmezen zouden in de komende tien jaar eerder moeten gaan leggen om op tijd te zijn voor de voor hun jongen noodzakelijke winterrupsen. Maar de door ons gekweekte zeer vroege leggers bleken nauwelijks eerder te zijn dan hun wilde soortgenoten, waarschijnlijk omdat het nog te koud was. De door ons gekweekte late leggers kregen wel veel later eieren, dus onze genetische aanpassing was wel gelukt”, aldus Visser.

Er zijn nu nog meer dan genoeg koolmezen, maar uiteindelijk zal hun aantal afnemen als er niets gebeurt. Visser: ,,We zien dat de klimaatverandering te snel gaat op dit moment en de mezen zullen zich dus niet snel genoeg aan kunnen passen. We kunnen koolmezen of andere soorten niet veranderen. Deze effecten zijn alleen tegen te houden door klimaatverandering zo goed mogelijk tegen te gaan.”