Klimmer Wilco Dekker pleit voor strengere selectie op te drukke Mount Everest: ‘Dit is onverantwoord’

Hemelvaart begint miezerig maar vanmiddag is er kans op zon

9:17 Wie vandaag een gat in de dag slaapt heeft er geen last van, maar vroege vogels zullen deze vrije hemelvaartsochtend een miezerige buitenlucht aantreffen. Er is veel bewolking en in de ochtend kan er vooral in de oostelijke helft van het land (mot)regen vallen.