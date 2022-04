KLM schrapt dit weekend zeker tientallen vluchten

Luchthaven Schiphol deed eerder het verzoek aan luchtvaartmaatschappijen om de druk dit weekend van de ketel te halen. De luchthaven meldt nu minder passagiers te verwachten de komende dagen. Volgens een woordvoerder hebben luchtvaartmaatschappijen gehoor gegeven aan de oproep door vluchten te annuleren, om te boeken en te verplaatsen naar nabijgelegen luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

Sommige luchtvaartmaatschappijen onderzoeken nog welke vluchten verplaatst kunnen worden, maar de doelstelling van Schiphol om zaterdag 3500 minder passagiers op de luchthaven te hebben is ‘om en nabij gelukt', zegt de luchthavenwoordvoerder. Reizigers moeten nog wel rekening houden met drukte en wachttijden, aldus de zegsman.

Bagage niet aan boord

Afgelopen weekend legde grondpersoneel uit onvrede over de werkdruk het werk neer. Door die wilde staking gingen tientallen vluchten niet door omdat bagage niet aan boord van vliegtuigen werd gebracht. Ook vreesden medewerkers voor hun baan omdat KLM zei met een externe afhandelaar te willen gaan samenwerken. De luchtvaartmaatschappij voerde ondertussen al gesprekken met personeelsvertegenwoordigers over zaken als werkdruk en roosters. Ook staan gesprekken met vakbonden gepland.

De problemen op Schiphol worden ook deels veroorzaakt door baanonderhoud. Samen met een ongunstige windrichting zorgt dit voor verstoringen in de vluchtschema’s. De kans op een nieuwe staking door KLM-medewerkers dit weekend lijkt heel klein. FNV-bestuurder David van de Geer zegt dat het signaal dat de medewerkers vorige week afgaven bij de luchtvaartmaatschappij is binnengekomen. De komende tijd zal FNV ook aanschuiven voor verschillende cao-onderhandelingen bij KLM.

Oproep

Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen gisteren om dit weekend vluchten te schrappen teneinde daarmee de verwachte drukte het hoofd te kunnen bieden. Vanochtend waren de gesprekken hierover nog gaande. Gemiddeld verwerkt de luchthaven in de meivakantie dagelijks 174.000 passagiers. Daarmee gaat het in de hele vakantieperiode om 2,8 miljoen passagiers. De piek morgen ligt tussen 07.00 en 10.00 uur. Ook rond 14.00 uur wordt het druk.

Reisorganisaties zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de oproep van Schiphol. Corendon laat dit weekend twee vakantievluchten vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport in plaats van Schiphol. Het gaat om een vlucht op zaterdag en een op zondag, allebei naar Turkije. Voor nu lijkt het bij deze verplaatsingen te blijven, zegt een woordvoerster.

‘Wij informeren momenteel de betrokken passagiers’, staat in een verklaring van Corendon. ‘Die reageren over het algemeen zeer opgelucht omdat ze heel erg opzagen tegen de vermoedelijke chaos op Schiphol. De vakantiegangers die nu op Rotterdam landen op de terugreis worden desgewenst met bussen naar Schiphol gebracht als daar hun auto staat.”

Schuldige

Corendon-topman Steven van der Heijden zei eerder al dat geen sprake kan zijn van het schrappen van vluchten. ,,Annuleren doen we niet, want daar hangt de volledige vakantie van mensen aan vast, en boekingen stopzetten kan niet want alles zit al wekenlang vol.” Dit weekend zou Corendon naar eigen zeggen honderden reizigers naar hun vakantiebestemming vliegen vanaf Schiphol.

Van der Heijden ziet de luchthaven niet als schuldige voor de situatie van dit weekend. ,,Het is niet te zeggen wie verantwoordelijk is. Schiphol is natuurlijk een ongelooflijk delicaat netwerk van logistieke activiteiten. Er hoeft maar één schakel te falen en de hele boel loopt vast. Alle partijen die hun bezetting niet op orde hebben, zorgen hiervoor.” Volgens de topman is dit een gevolg van de krappe arbeidsmarkt en dat hier te weinig op is geanticipeerd. ,,Wij hebben deze problemen bij ons weten te voorkomen en voldoende reserves opgebouwd. Dat hebben anderen niet gedaan.”

Reisorganisator TUI blijft bij het eerdere standpunt geen vluchten te annuleren. ,,De meivakantie is bij uitstek een gezinsvakantie. Die reizigers willen we niet teleurstellen”, aldus een woordvoerster. Wel zegt TUI steeds in gesprek te zijn over oplossingen. Wat die mogelijk kunnen zijn, kon de zegsvrouw nog niet zeggen. ,,We zitten er bovenop. Wat we kunnen doen, doen we.”

Budgetluchtvaartmaatschappij EasyJet gaat ook niets aan zijn vluchtschema op de luchthaven wijzigen. Het verplaatsen en annuleren van vluchten is geen optie voor de prijsvechter. Ook het stopzetten van boekingen voor de komende week wil EasyJet niet. Wel is er overleg met Schiphol over te nemen maatregelen, zoals het beter verdelen van reizigers op drukke momenten. Ook wordt handbagage ingecheckt om drukte later op de luchthaven bij de beveiliging te voorkomen. De komende week zegt EasyJet ongeveer 28 vluchten per dag te hebben vanaf Schiphol.

Rijen

De marechaussee is komend weekend naar eigen zeggen goed bemand op Schiphol. ,,Het wordt druk qua passagiersaantallen, maar qua bezetting zitten wij goed”, zegt een woordvoerder. Zaterdag en zondag worden volgens hem extra mensen ingezet om de drukte zoveel mogelijk op te vangen. ,,Maar er kunnen rijen ontstaan, ook bij de paspoortcontrole”, aldus de zegsman.

Hij verwacht geen problemen wat betreft de politietaken van de marechaussee. ,,Ook die diensten zijn goed gevuld”, aldus de zegsman. De marechaussee kampte op Goede Vrijdag, toen de luchthaven zo’n 135.000 reizigers moest verwerken, nog met een hoger ziekteverzuim dan normaal doordat medewerkers in corona-isolatie zaten.

Personeelstekort

De luchthaven Schiphol kampt met grote tekorten aan personeel en hoopt in overleg met luchtvaartmaatschappijen tot een oplossing te komen. Vorig weekend kampte 's lands grootste luchthaven ook al met grote drukte, vooral ook als gevolg van een staking bij bagage-afhandelaars. Zaterdag ontstond chaos doordat vluchten waren vertraagd of werden geannuleerd. Door de werkonderbreking ontstonden extreem lange wachtrijen. Vanwege die drukte werden reizigers opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen. Ook gingen even de op- en afritten van de snelweg A4 naar Schiphol dicht. Afgelopen week had de luchthaven nog last van de nasleep van de staking.

