KLM-vlucht keert terug naar Schiphol na brand in keuken

Richard (46) woonde maanden­lang in een tentje, en dreigt nu wéér dakloos te worden: ‘Beschamend’

Hij leefde een doodgewoon leven: met koophuis, voltijdbaan én een gezin. Maar toen Richard Batenburgs (46) relatie uitging, viel alles in duigen. Maandenlang woonde hij noodgedwongen in een tentje. Nu heeft hij eindelijk weer onderdak, maar niet voor lang: ,,En dan sta ik weer op straat. Het is beschamend hoe dat gaat tegenwoordig.”

6 februari