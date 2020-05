Klopjacht op aanrander die jonge meiden (13 en 18) bosjes in sleurde en vastbond

De politie is een groot onderzoek gestart naar een man die verdacht wordt van twee gewelddadige aanrandingen en die twee andere keren van plan leek toe te slaan bij jonge meisjes in de Kempen. Een speciaal team met onder andere een profiler moet de dader zo snel mogelijk te pakken krijgen.

De zorgen bij de politie hebben alles te maken met de leeftijd van de slachtoffers van aanranding: 18 en 13 jaar. Het jongste slachtoffer werd in de bosjes getrokken, vastgebonden en aangerand. Voorbijgangers hoorden haar gillen en konden uiteindelijk erger voorkomen. ,,Ik wil niet weten wat er gebeurd was als hij niet gestoord was”, zegt recherchechef Danny Frijters.

Quote Iemand die een slachtof­fer vastbindt en meesleurt naar een vennetje vijftig meter verderop: dat is erg zorgwek­kend Danny Frijters, Teamchef districtsrecherche Eindhoven

Naast de leeftijd van de slachtoffers baart met name ook het toegepaste geweld van de dader Frijters veel zorgen: ,,Een dader die iemand fysiek aanrandt en daarna weer laat gaat is één. Maar iemand die een slachtoffer ook vastbindt en meesleurt naar een meertje vijftig meter verderop; het geweld dat is toegepast maakt het extra zorgwekkend.”

Blank, stevig en kalend

De incidenten vonden plaats tussen 25 maart en 15 mei in Casteren, Hulsel, Reusel en Netersel (Noord-Brabant). Steeds op afgelegen locaties in het buitengebied. Locaties waar weinig toezicht is. De politie heeft ‘sterke aanwijzingen’ dat het viermaal om dezelfde dader gaat. Dat is onder andere gebaseerd op het signalement dat de slachtoffers gaven. Het gaat om een blanke man met een stevig postuur, kalend en ongeveer 1.70 tot 1.75 meter groot. Qua leeftijd wordt hij grofweg geschat tussen de 30 en 40 jaar.

Ook de werkwijze kwam overeen. De man verstopte zich steeds in een zogeheten schuilhutje in de bosjes voordat hij een passerend slachtoffer aanviel en de bosjes mee in trok. Misschien nog wel het meest herkenbaar aan de dader is zijn auto: een lichtblauwe stationwagen van het merk Opel. Frijters: „De auto blonk mooi, alsof die net was gepoetst. De combinatie van zo'n auto met een kalende, enigszins gezette man: dat moet mensen toch iets zeggen.”

Profiler

Volgens Frijters jaagt de politie met een flink team op de dader om hem zo snel mogelijk van straat te krijgen. Er is een speciaal team samengesteld met specialisten op het gebied van zeden, maar ook een profiler. Die probeert een profiel samen te stellen van de dader. ,,Hij geeft het beeld van iemand die waarschijnlijk niet goed weet hoe hij met vrouwen om moet gaan en misschien in het dagelijks leven moeite heeft om met vrouwen contact te maken”, aldus de politie.

Volledig scherm De politie vermoedt dat eenzelfde man verantwoordelijk is voor twee aanrandingen en twee pogingen daartoe in de Kempen. © Politie

De aanrander sloeg op woensdag 25 maart voor het eerst toe. Een 18-jarige hardloopster werd slachtoffer. Dat gebeurde op de Wagenbroeken in Casteren. Het 13-jarige meisje werd op vrijdagmiddag 15 mei aangerand op de Molendijk in Hulsel. In beide gevallen trok de aanrander zijn slachtoffer de bosjes in ter hoogte van een houten schuilhut.

Naast de twee aanrandingen deed de man ook nog twee pogingen tot aanranding. De slachtoffers melden zich bij de politie als zij horen van het misdrijf in Hulsel. Een 17-jarig meisje zou op woensdag 6 mei hinderlijk gevolgd zijn toen zij vanuit Bladel over de Muilen naar Netersel liep. Een tweede vrouw kreeg een dag vóór de aanranding in Hulsel, dus op donderdag 14 mei, met de man te maken op de Rouwenbocht in Reusel. Hij hield haar in de gaten vanuit zijn auto.

Link met omvangrijke verkrachtingszaak

De vergelijking met een andere - nog veel omvangrijkere - zaak in de regio dringt zich op. In de omgeving van Valkenswaard sloeg een man tussen 1989 en 2010 twaalf keer toe in het buitengebied. Ook hij wachtte vermoedelijk zijn slachtoffers op en trok ze van hun fiets. Daarna randde hij ze aan of verkrachtte ze. In zeker een paar gevallen door ze de struiken in te sleuren. De politie vermoedt dat het twaalf keer om dezelfde dader gaat, in drie gevallen kwam bijvoorbeeld het dna overeen.

De kans dat het om dezelfde dader gaat, lijkt klein. Voor zover bekend heeft de serieverkrachter uit de omgeving Valkenswaard sinds 2010 niet meer toegeslagen, bovendien deed hij dat nooit in korte tijd meerdere keren. Bovendien zou deze dader qua leeftijd al een stuk ouder zijn. Frijters: „We hebben geen aanwijzingen dat het hier zou gaan om dezelfde dader.”