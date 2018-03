Kluiskraak in Rabobank uitgevoerd door professionals: 'Een klassieke kraak'

Maandagmiddag werd ontdekt dat de kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. Het politie heeft wel een vermoeden hoe de daders zijn binnengekomen maar wil daar nog niet meer over zeggen. ,,Allerlei scenario's zijn nog mogelijk, we houden ook rekening met hulp van binnenuit.''



Over de buit en het aantal gedupeerden is nog niks bekend. Volgens de politie telt de kelder meer dan honderd kluisjes. De Rabobank is bezig met de inventarisatie van de schade en het aantal getroffen klanten. Frank Veeke is een van de gedupeerden. Hij beheert voor zijn ouders een kluisje in het pand. ,,Er ligt geld van ons in. Hoeveel? Laten we het er op houden dat een gewone arbeider er een jaar voor moet werken.''



Vreeke is niet te spreken over de communicatie met de bank. ,,We kregen eerst te horen dat we midden volgende week een telefoontje zouden krijgen. Daarna zeiden ze dat er volgende week een brief zal komen. Je kunt mijn ouders van in de tachtig toch niet zo lang in de stress laten zitten? Ze hebben gezegd dat ons kluisje niet opengebroken is, maar ze willen niet zeggen of het geld er nog ligt of niet.''