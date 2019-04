‘Knettergekke’ Michael P. zocht altijd naar de extremen

Michaels vriendengroep bestaat uit ongeveer tien jongens. Ze hangen veel rond in de buurt van de skatebaan in Zeewolde, tegenover basisschool ’t Wold, de oude school van Michael. Daar hebben de jongens elkaar leren kennen. Zittend op brommers of scooters gaan de joints van hand tot hand. Voorbijgangers krijgen nare verwensingen naar het hoofd geslingerd. Michael, hij is een dan een jaar of 16, doet vaak mee en scheldt met ernstige ziektes, iets waar hij daarna hard om moet lachen. Blowen slaat hij echter over. Hij moet er niks van hebben. Michael maakt liever op een andere manier indruk.