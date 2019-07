KNMI beëindigt code oranje voor Twente en Achterhoek

Code geel werd afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In heel Nederland, behalve in het Waddengebied, was de weerswaarschuwing sinds dinsdag van kracht wegens de extreme hitte. In het zuiden van het land was het deze zondag in het begin van de dag al code geel, omdat het na stevige regenbuien een stuk koeler werd.