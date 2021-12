KNMI: code geel vanwege lage gevoelstemperatuur en ijzel

update Politie­post houdt woning demissio­nair minister Hugo de Jonge in de gaten

De politie heeft een tijdelijke post geplaatst bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in Rotterdam. Zijn adres circuleert al enige tijd op social media. Vorige week woensdag rukte de politie uit vanwege een verdacht pakketje in de straat van de coronaminister en een dag later stond er een man met een masker voor zijn deur die een gesprek met hem wilde.

