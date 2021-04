KNMI geeft code geel af, vannacht kans op fikse sneeuwval

Na middernacht zijn er mogelijk zware windstoten aan de kust en landinwaarts verwacht het weerinstituut winterse neerslag. ,,Als het moet, kunnen we heel Nederland binnen twee uur met een laagje zout bestrooid hebben”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Vannacht zouden er opklaringen kunnen komen, op een nat wegdek kan dat voor gladheid zorgen. Dan zorgen we dat er daarvoor zout op de weg ligt. Er is dus een kans dat we moeten gaan strooien.”

Na middernacht tot morgenochtend 07.00 uur geldt code geel. ,,Er is een kleine kans dat dit code oranje wordt, maar grotere kans dat het code geel blijft”, zegt een KNMI-woordvoerder. Bij code geel hoort de waarschuwing dat er plaatselijk kans is op gladheid, met het advies het rijgedrag aan te passen.

Korte tijd veel hagel

,,Net als vandaag zie je dat er in korte tijd veel hagel kan vallen en dan heb je een wit wegdek. Een kwartier later kan dat alweer gesmolten zijn, maar op het moment dat het valt, is het glad. Dan moet je goed opletten”, klinkt het vanuit Rijkswaterstaat.



Op een enkele plek na zijn die buien vandaag nog geen reden voor strooien. ,,Dat is nu nog niet nodig, omdat de wegdektemperatuur hoog genoeg is. Boven nul heeft het geen zin om zout te strooien.” De strooiwagens komen vannacht met een druk op de knop in actie als er kans is op ijzel en wanneer het wegdek droog is, maar er een sneeuwbui aankomt.

De voorspellingen zijn voor de ANWB ook nog geen reden om weggebruikers te alarmeren. ,,We raden mensen wel aan het weer in de gaten te houden voor ze de weg op gaan”, zegt filelezer Erwin de Hart. Ook hij wijst erop dat het weer zomaar om kan slaan met die buien en dat weggebruikers daarop bedacht moeten zijn. ,,Er geldt nog geen code oranje, maar houd er rekening mee dat het zicht slecht kan zijn en je reis daardoor langer duurt.”

Staartje winter

Dit staartje van de winter hebben we te danken aan lucht die direct afkomstig is van de Noordpool. ,,Dus is het niet vreemd dat de thermometer een bijzonder lage waarde aangeeft voor deze tijd van het jaar”, aldus weerman Alfred Snoek van Weerplaza.

Ook vanavond zijn nog altijd enkele sneeuw- en hagelbuien actief. Voor middernacht vriest het in onder andere Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In de kustgebieden is het iets minder koud, mede door de aantrekkende wind. In het Waddengebied volgt rond middernacht regen of wat natte sneeuw. Al snel krijgt ook de rest van Nederland met neerslag te maken. ,,Langs de westkust valt voornamelijk regen, landinwaarts valt de neerslag vrijwel alleen als sneeuw", zegt Snoek.

Quote Uitschie­ters richting een centimeter of vijf zijn zeker niet uit te sluiten Alfred Snoek, Weerplaza

De sneeuwval duurt enkele uren en is af en toe best intensief, waardoor de sneeuw uiteindelijk ook blijft liggen. ,,De kans is groot dat in de loop van de nacht in het oosten, zuidoosten en deels midden van het land een laagje sneeuw van enkele centimeters komt te liggen. Uitschieters richting een centimeter of vijf zijn zeker niet uit te sluiten. De gevallen sneeuw is morgenochtend niet direct gesmolten. Vooral in het oosten en zuidoosten kan de woensdag dan ook beginnen met een sneeuwdek van een paar centimeter. In het midden van het land is de meeste sneeuw voor zonsopkomst al verdwenen.”

Na komende nacht lijkt de kans op sneeuwval af te nemen. Snoek: ,,De temperaturen gaan een heel klein beetje omhoog, voldoende om de meeste neerslag gewoon als regen of hagel te laten vallen. Lenteweer laat nog even op zich wachten, want ook dit weekend lijkt het aan de koude kant te zijn met af en toe regen.”

Een herhaling van vorig jaar met wekenlang zon en droogte in de maanden april en mei, lijkt zeer onwaarschijnlijk dit voorjaar. ,,De komende weken verlopen toch duidelijk wat wisselvalliger met zeker ruimte voor de zon, maar ook geregeld wat neerslag in de vorm van buien. Zeker niet verkeerd voor de natuur! Maar of de warme lucht (15 tot 20 graden en meer) daarbij snel terugkeert, valt nog te bezien...”

